هدية غير متوقعة من رجل أعمال سعودي شهير لـ بطل حريق جدة الأخير.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع حريق ضخم في سيارة أمام أحد منازل مدينة جدة السعودية، وهو ما استدعى تدخل رجل الأعمال السعودي الشهير فرحان النايف بطريقة غير متوقعة.



وقال الإعلامي السعودي، مفرح الشقيقي، مقدم برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" إن "النايف أهدى سيارة جديدة للرجل الذي أنقذ بيت جيرانه من الحريق".



وتسبب الحريق في تعرض السيارة لأضرار في مقدمتها وجانبها الأيسر، قبل أن تحضر فرق الدفاع المدني للموقع وتسيطر على الحريق.



