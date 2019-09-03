ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هدية غير متوقعة من رجل أعمال سعودي شهير لـ بطل حريق جدة الأخير.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
حريق في جدة-أرشيف
حريق في جدة-أرشيف
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع حريق ضخم في سيارة أمام أحد منازل مدينة جدة السعودية، وهو ما استدعى تدخل رجل الأعمال السعودي الشهير فرحان النايف بطريقة غير متوقعة.

وقال الإعلامي السعودي، مفرح الشقيقي، مقدم برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" إن "النايف أهدى سيارة جديدة للرجل الذي أنقذ بيت جيرانه من الحريق".

وتسبب الحريق في تعرض السيارة لأضرار في مقدمتها وجانبها الأيسر، قبل أن تحضر فرق الدفاع المدني للموقع وتسيطر على الحريق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنقذوها من الحرق.. رجال إطفاء يساعدون جراء على النجاة من حريق مصنع.. فيديو

السيطرة على حريق بمحل كشري شهير بالمريوطية

ترشيحاتنا

قبل مواجهة براميدز.. هاشتاج وراك ومعاك يا زمالك يجتاح تويتر.. شاهد

تامر عبد الحميد يتوقع بطل كأس مصر.. ويؤكد: بيراميدز ينقصه نفوذ داخل الجبلاية.. فيديو

فرحان باللي بيردح عندك.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى محمود الخطيب

خبير عسكري: سعر طائرة واحدة F16 يشتري 15 من نظيرتها الـ درون

للهرب من تهمة مخدرات.. ام تضع ابنتها في ورطة.. تفاصيل مثيرة

بـ 5 جنيه.. اقضى على الهالات السوداء فى أسبوع واحد

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

فرحان باللي بيردح عندك.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى محمود الخطيب

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

شيلوه من فوقي لأموته.. سيد عبد الحفيظ يسخر من تصريحات أمير مرتضى.. فيديو

الطبيب النفسي لـ أصالة يكشف عن أسرارها.. والأخيرة ترد

أنصاري هيخطفوك.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبد الحفيظ بسبب أمير مرتضى

أحمد فهمي يهاجم هنا الزاهد بسبب صورة النافورة: انتي مالك

ماتت وهي تغني على المسرح.. فيديو يوثق لحظة وفاة المغنية الإسبانية جوانا ساينز

كل موسم 17 لاعبا.. عبدالحفيظ : بعض الأندية تقدم صفقاتها في فراشة.. فيديو

اخبار الفن.. الطبيب النفسي لـ أصالة يصدمها بكلمات مفاجأة.. حقيقة هروب صوفينار.. وفاة مغنية على المسرح

ذبح زوجته وخلص على طفله.. حبس سائق بشركة توصيل خاصة بمنطقة 15 مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان