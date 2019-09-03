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استبعاد كتب هارى بوتر من مكتبة المدرسة الكاثوليكية بدعوى طرد الأشباح

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
أ ش أ
استبعدت مدرسة كاثوليكية خاصة في مدينة "ناشفيل" فى ولاية تينيسي الأمريكية كتب "هارى بوتر" من مكتبتها بزعم تضمنها "لعنات وتعاويذ فعلية، حيث تعمل قراءتها على استحضار الأرواح الشريرة.

وكشفت صحيفة "تينيسي" المحلية، أن قسا في مدرسة "القديس إدوارد" الكاثوليكية، الذى يدرس للأطفال في مرحلة ماقبل الروضة حتى الصف الثامن، أرسل بريدا إلكترونيا للآباء حول سلسلة روايات الكاتبة البريطانية، "جى .كيه .رولينج"، لإخبارهم بضرورة استبعاد هذه الكتب من المكتبة".

وكتب القس دان ريهيل" هذه الكتب تقدم السحر على أنه الخير والشر، وهذا ليس صحيحًا ، لكنه في الحقيقة خداع ذكي ، وتشمل اللعنات والتعاويذ المدرجة فى الكتب الأكثر مبيعا، والتي نشرت بين عامي 1997 و 2007، لعنة القتل، لعنة التعذيب، والتي تسمح بالتحكم في تصرفات الآخرين. ووفقًا لصحيفة "تينيسي" المحلية ، كانت الكتب على الرفوف حتى نهاية الفصل الدراسي السابق ، لكن المدرسة فتحت للتو مكتبة جديدة تم استبعادها منها.

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