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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 3 - 9 - 2019

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:29 ص
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك اليوم
آية الجارحي
سجل سعر الدولار استقرارا نسبيا في البنوك اليوم الثلاثاء 3 -9-2019، حيث سجل في البنك المركزي المصري 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنوك: "البنك المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية، مصر إيران للتنمية" 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وبغ سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم، الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وفي بنوك: "التعمير والإسكان، البركة" سجل 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بلغ 16.51 جنيه للشراء و16.51 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، وكريدي أجريكول 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB

سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وسجل في البنك اليوناني بمصر 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك:"مصر، الاسكندرية، العربي الافريقي الدولي" 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

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