سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 3 - 9 - 2019

سعر الدولار في البنوك





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB





سجل سعر الدولار استقرارا نسبيا في البنوك اليوم الثلاثاء 3 -9-2019، حيث سجل في البنك المركزي المصري 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنوك: "البنك المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية، مصر إيران للتنمية" 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وبغ سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.سجل سعر صرف الدولار اليوم، الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وفي بنوك: "التعمير والإسكان، البركة" سجل 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بلغ 16.51 جنيه للشراء و16.51 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، وكريدي أجريكول 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وسجل في البنك اليوناني بمصر 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك:"مصر، الاسكندرية، العربي الافريقي الدولي" 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.