أسرع سيارة في العالم تتخطى حاجز 300 ميل بالساعة..تعرف عليها

نجح سائق بريطاني في أن يصبح أسرع سائق في العالم بعد نجاحه فى تخطى حاجز ال300 ميل فى الساعة بسيارة من طراز بوجاتى تشيرون.



وذكرت صحيفة "ديلى ستار" أن السائق المحترف أندي والاس سجل 304 أميال في الساعة بسيارته التي تبلغ قيمتها 5ر2 مليون جنيه إسترليني في مضمار " إهرا ليشين" في ألمانيا.



ونجح والاس في الانطلاق من سرعة 200 ميل إلى 304 أميال في غضون 45 ثانية فقط.



وسجل اتحاد الفحص الفني الألماني السرعة القياسية الجديدة التى تفوقت على السرعة القياسية السابقة التي بلغت 55ر284 ميل في الساعة.