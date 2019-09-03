البنوك تبدأ رد قيمة شهادات حفر قناة السويس.. غدا

تبدأ 4 بنوك حكومية "الأهلي المصري، مصر، القاهرة، قناة السويس" غدًا، الأربعاء، في رد قيمة شهادات حفر قناة السويس خلال سبتمبر المقبل، نظرًا لانتهاء فترة استحقاق قيمة تلك الشهادات والمحددة بـ5 سنوات بفائدة 12.5% لفئات 10 جنيهات و100 جنيه و1000 جنيه ومضاعفاتها.





ونجح الجهاز المصرفي منذ 5 سنوات وتحديدا في 4 سبتمبر 2014 في تلبية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفر قناة السويس الجديدة واستطاع خلالها جمع 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط من المواطنين من غير المتعاملين مع البنوك.





ووفقا لمصادر مصرفية لـ"صدى البلد" فإن الـ4 بنوك المصدرة لتلك الشهادات التزمت خلال الـ5 سنوات الماضية؛ بصرف عوائد الاكتتابات الشهادات للعملاء عبر حساباتهم المصرفية بصورة دورية كل 3 أشهر بواقع 4 مرات على مستوى السنة الواحدة، إذ تم احتساب العوائد بواقع 20 مرة طوال الـ5 سنوات اللاحقة على عمليات الاكتتاب للشهادات من فئات الـ1000 جنيه ومضاعفاتها، إلا أن فئتي 10 و 100 جنيه، سيتم صرف العوائد بعد مرور الـ 5 سنوات بواقع مرة واحدة للعائد.





وأضافت المصادر أن كلا من وزارة المالية وهيئة قناة السويس، هما الجهتان الضامنتان لقيمة وعوائد تلك الشهادات وتلتزمان برد قيمة الشهادات للعملاء المكتتبين.





واحتل البنك الأهلي المركز الأول في حصيلة شهادات قناة السويس ، يليه بنك مصر ثم القاهرة فـ قناة السويس.





ووفقا لتقارير صادرة من البنك المركزي المصري فإن 82% من حصيلة الشهادات للأفراد مقابل 18% من المؤسسات، كأن أبرزها قطاع التأمينات الاجتماعية التي استثمرت شهادات بمبلغ 3 مليارات جنيه.





وبلغت حصيلة الأموال المكتتب فيها من خارج الجهاز المصرفي نحو 27 مليار جنيه، إضافة إلى 1.5 مليار دولار كانت في صورة تحويلات إلي الجنيه، إضافة إلى طلبات شراء الشهادات من فئة الـ10 جنيهات بواقع 1.1 مليون طلب شراء، و150 ألف طلب لفئة الـ100 جنيه، والبقية لفئة الـ 1000 جنيه ومضاعفاته.