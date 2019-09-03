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سيارات

السيارة الطائرة اليابانية تنجح فى التحليق دقيقة كاملة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:59 م
صدى البلد
كريم عاطف
انتشرت فى الآونة الأخيرة حول العالم صناعة السيارات الطائرة , حيث يتنافس ما يقارب من 80 شركة بهذه الصناعة التى أكد الجميع أنها مستقبل السيارات فى العالم.

وكانت قد نجحت السيارة الطائرة لشركة (إن إيه سي) اليابانية لصناعة الإلكترونيات في التحليق بالهواء لمدة دقيقة تقريبا خلال اختبارها في اليابان.

والسيارة في حجم عربة ريكشا مزودة بأربع مراوح أفقية، وحلّق النموذج الأصلي منها الذي يشبه الطائرة المسيرة لارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار خلال اختبار في تشيبا شرق طوكيو يوم الاثنين، حسب وكالة «رويترز».

وتمت عملية الاختبار ضمن قفص ضخم كإجراء احترازي للسلامة في منشأة اختبار في أبيكو تابعة لشركة NEC في إحدى ضواحي طوكيو.

وتزن السيارة الطائرة زهاء 150 كيلو جراما ، ويبلغ طولها 3.9 متر؛ وعرضها 3.7 متر، وارتفاعها 1.3 متر، وأجرت NEC تجارب لعدة أشهر، لكن الاختبار الجديد كشف عن النموذج الأولي العام.

وقال المسؤولون في الشركة إن الهدف من تصنيع السيارة الطائرة تسيير رحلات غير مأهولة لتسليم طرود. وتهدف الحكومة اليابانية للبدء في استخدام المركبات الطائرة على نطاق تجاري في عام 2023 تقريبا وستكون البداية بنقل السلع ثم تتوسع لنقل أفراد قبل حلول عام 2030.

وتسعى الحكومة اليابانية جديا إلى تحقيق هدف إنتاج السيارات الطائرة، وهي حريصة على أن تصبح رائدة في صناعة الطائرات من دون طيار للركاب. وتأمل اليابان في السماح للناس بالسفر من خلال السيارات الطائرة الذاتية التحكم بحلول عام 2030 , وأنشأت الحكومة مضمار اختبار ضخما للسيارات الطائرة في منطقة فوكوشيما شمال شرقي اليابان.

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