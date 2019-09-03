نادي المنيا يشارك في بطولة الصعيد الصيفية للسباحة بـ 48 سباحًا

يستعد نادي المنيا الرياضي للمشاركة في بطولة الصعيد الصيفية للسباحة المؤهلة لبطولة الجمهورية والمقامة في مدينة البحر الأحمر بالغردقة.



ومن المقرر أن تقام فعاليات البطولة لمدة 3 أيام تبدأ بعد غدا الخميس 5 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر بحمام سباحة نادي " سينزو"، ويشارك فيها نادي المنيا بنحو 48 سباحًا من أبناء النادي للفئات العمرية مواليد 2002 وحتى مواليد 2010.



ويقود سباحي المنيا خلال البطولة كل من دكتور أحمد عارف رئيس الجهاز الفني، ومحمد تايسون مديرا فنيا، والمدربين محمد وليد ، أيمن كمونة، مصطفي عبودة، رامي عزام ، وليد فولي وعلي جمال، و مدربي اللياقة البدنية كلا من محمد أسامة، و دكتور أحمد عمر، ومصطفى الحسيني إداري الفريق، واشراف مدير حمام السباحة بالنادي دكتور محمود سليمان



في نفس السياق عقد دكتور علي مجدي ومصطفى فتحي عضوا مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي ومشرفي النشاط اجتماعا مع المدربين والسباحين المشاركين في البطولة، لتحفيزهم قبل المغادرة غدا لتقديم مستوى قوي خلال البطولة وحصد المزيد من الميداليات ، وأكدوا على الدعم الكامل من الإدارة لهم للمشاركة في البطولات المختلفة ورفع اسم النادي عاليا في كافة المحافل.