اشتري نيسان قشقاى كروس أوفر بـ 600 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

نيسان قشقاى موديل 2015

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان قشقاى موديل 2015، وتنتمي قشقاي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات نيسان قشقاى موديل 2015 الخارجية

نيسان قشقاى موديل 2015

تظهر سيارة نيسان قشقاى موديل 2015 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة نيسان، وتم تثبيت شعار شركة نيسان علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك نيسان قشقاى موديل 2015

نيسان قشقاى موديل 2015

تستمد سيارة نيسان قشقاى موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 173 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة نيسان قشقاى موديل 2015 الداخلية

نيسان قشقاى موديل 2015

زودت مقصورة سيارة نيسان قشقاى موديل 2015 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي ، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من جوه، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان .

سعر نيسان قشقاى موديل 2015

نيسان قشقاى موديل 2015

تباع سيارة نيسان قشقاى موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .