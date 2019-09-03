تامر حسنى يستعد لحفل كبير فى إستاد القاهرة الدولى.. 13 سبتمبر

يستعد النجم تامر حسنى إحياء حفلا باستاد القاهرة الدولى يوم 13 سبتمبر الحالى، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.



وقررت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى عرضه فى اكتوبر المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى الحالى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.



وياتى هذا القرار بعد ان كانت الشركة قد اعلنت من قبل عن عرضه فى منتصف العام.



الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.



وكان تغير اسم الفيلم اكثر من مرة حيث كانت فى البداية اسم "كل سنة وانت طيب" وبعدها "الجوكر" واستقر فى النهاية على اسم "الفلوس".