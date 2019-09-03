حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في القليوبية

قاد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية حملة مكبرة بحي شرق شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية حيث شهد تحويل مدخل حديقة المرجوشي من مكان لإلقاء المخلفات إلى مظهر جمالي وحضاري على مساحة 500 متر.



وذلك بالاشتراك مع الجهاز التنفيذي بحي شرق ومساهمة المجتمع المدني المتمثل في أحد المعاهد الأزهرية وتوقيع بروتوكول لتشجير وتجميل المكان والمشاركة الفعالة منهم تقديرا لجهد الجهاز التنفيذي في رفع التراكمات الموجودة بمقدار 400 طن من المخلفات.



كما توجه السكرتير العام المساعد لمدينة قليوب حيث شهد إزالة 49 حالة مخالفة على مساحة ٨٣٧١ مترا مربعا بقرى بلقس وطنان وسنديون تعدي على أملاك الدولة زراعة وري وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ثم توجه إلى مدينة القناطر الخيرية حيث شهد قطع المرافق من كهرباء ومياه عن الأراضي الخاصة بأملاك الدولة والمتعدى عليها وهي عبارة عن ١٢ حالة ٤ في مدينة القناطر الخيرية و٨ في قرية باسوس التابعة لها.

