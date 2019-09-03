اخبار الرياضة.. الزمالك يحقق مع حمدي النقاز.. كهربا يشعل غضب جماهير الأبيض.. والأهلي يتفوق عالميا

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية ليوم الثلاثاء الموافق 3-9-2019، ومن أبرزها:- نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالى، مقطع فيديو عبر "استورى" الانستجرام الخاص به، يستمع ويردد خلاله أحد المهرجانات الشعبية فى سيارته.- نجح النادي الأهلي المصري في احتلال المركز الثاني في تصنيف الأندية الأفريقية خلف الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا وفقًا لموقع "footballdatabase" العالمي.- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن إحالة التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق للتحقيق بعد أزمة المستحقات المالية الأخيرة وتعمده تسريب بعض الأخبار حول هروبه للضغط على الإدارة.- يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لمواجهة من العيار الثقيل في نهائي كأس مصر أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري "بيراميدز" صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.- بعد جهد كبير من مسؤولي تعاقدات النادي الأهلي واللجنة المختصة تم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول قبل أيام قليل، ونال شرف الإدارة الفنية السويسري رينيه فايلر برفقة جهاز معاون.- في يناير 2018 وقع البرازيلي فيليبي كوتينيو رسميا عقدًا مع نادي برشلونة الإسباني قادما من ليفربول الإنجليزي في صفقة أنعشت خزائن الريدز بعدما قدرت قيمتها بـ 160 مليون يورو ليصبح ثالث أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم العالمية.- نجح مسئولو النادي الإسماعيلي في التوصل لاتفاق مع نظرائهم في الزمالك، من أجل الحصول على خدمات الحارس الشاب محمود عبد المنصف لمدة 5 مواسم قادمة.