حارس مرمى الزمالك يتعاقد رسميا مع الإسماعيلي 5 مواسم

نجح مسئولو النادي الإسماعيلي في التوصل لاتفاق مع نظرائهم في الزمالك، من أجل الحصول على خدمات الحارس الشاب محمود عبد المنصف لمدة 5 مواسم قادمة.



ويعتبر محمود عبد المنصف من الحراس الموهوبين الواعدين الذين ينتظرهم مستقبل باهر في الكرة المصرية، ويعتبر ضمه للدراويش مكسبا كبيرا للقلعة الصفراء.



ويتبقي علي الإعلان الرسمي بضم الحارس ساعات قليلة، حيث سيتم توقيع العقود بين الناديين بشكل رسمي.



جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي يضم في قائمته للموسم الجديد حارسي المرمي محمد مجدي ومحمد فوزي خاصة بعد رحيل محمد عواد لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.