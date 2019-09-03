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رياضة

الطريق الصعب.. مباريات جماهيرية حاسمة تنتظر فايلر في بداية مشواره مع الأهلي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:27 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عمرو ابوبكر
بعد جهد كبير من مسؤولي تعاقدات النادي الأهلي واللجنة المختصة تم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول قبل أيام قليل، ونال شرف الإدارة الفنية السويسري رينيه فايلر برفقة جهاز معاون.

ويستعد السويسري فايلر مع النادي الأهلي لصدامين قويين، في بداية المطاف أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في إطار دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 14 من الشهر الجاري.

وصرح فايلر المدير الفني لـ النادي الأهلي ، خلال المؤتمر الصحفي الترحيبي الذي سجل به أول ظهور له مع القلعة الحمراء، أن موعد المباراة الأولى التي يتولى خلالها الإدارة الفنية للأحمر سيوافق عيد مولده مما يجعله متحمس للفوز.

مباراة الذهاب ستقام على أرض فريق كانو سبورت، وفي مباراة العودة الثقل سيزداد حيث أن المباراة ستقام على أراضي مصرية، والجمهور ينتظر الإنجازات التي سيقدمها المدير الفني الجديد.

يأتي بعد ذلك المباراة الأهم بالنسبة للجماهير، وهي مواجهة الفائز بين الزمالك وبيراميدز من مباراة كأس مصر التي ستقام يوم 5-9-20198، لإقامة مباراة السوبر المصري الذي يحتاج الأهلي مصالحة جماهيره من خلاله.

وتعتبر مباراة كأس السوبر مقرر إقامتها يوم 18-9-2019، هي بمثابة مصالحة من الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، اذا واجه الزمالك أو بيراميدز.

الأهلي بينه وبين بيراميدز ثأر كبير، حيث أن الفريق الأسيوطي تفوق على الأهلي في ثلاث مبارايات متتالية ولم يستطع الأحمر أن يحقق الفوز.

والزمالك دائمًا ما يعتاد على المنافسة الشرسة مع الأهلي، فلابد من حسم الفوز للمارد الأحمر من خلال هذه المباراة بعد غيابه عن منافسه كأس مصر بشكل غير مرضي جماهيريًا.

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