فيديو جديد لكهربا يشعل غضب جماهير الزمالك.. شاهد

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالى، مقطع فيديو عبر "استورى" الانستجرام الخاص به، يستمع ويردد خلاله أحد المهرجانات الشعبية فى سيارته.وردد كهربا خلال الفيديو جملة من مقطع الأغنية قائلا فيها: "مشينا صح ومش عاجب والغلط مش سكتنا، على إيه بترفع الحاجب، ابعدى بقى بقى".ويشارك كهربا حاليًا مع نادى أفيس البرتغالى بشكل طبيعى، بعد حصوله على البطاقة الدولية المؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وذلك عقب هروب الزمالك.