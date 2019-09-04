قرارات هامة من الأعلى الإعلام بشأن عمرو أديب ورضوى الشربيني ومفيدة شيحة

ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الثلاثاء ،الشكاوى التى تلقاها المجلس. كما تم التحقيق فى شكوى رئيس مدينة الانتاج ضد قناة الحدث.



وأوصت اللجنة خلال الاجتماع حفظ الشكوى المقدمة من أحد المحامين ضد الإعلامية مفيدة شيحة، كما أوصت اللجنة بحفظ شكوى أخرى مقدمة من ذات المحامى ضد برنامج هى وبس للاعلامية رضوى الشربيني ، ورأت أنه لا توجد أى إساءات للرجل فى الحلقات التى تضمنتها الشكويان كما أن البرنامجين يدافعان عن حقوق المرأة و يقدمان الأمل لمن يواجهون مشاكل زوجية.



كما أوصت اللجنة بحفظ الشكوى المقدمة من شركة فودافون ضد صفحة التراس حاسبات ومعلومات بعد تقديم اعتذار وتعهدهم بعدم النقل من مواقع التواصل الاجتماعي.



وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أيضا الشكوى المقدمة من أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الاعلامى ضد قناة الحدث اليوم، تضمنت اتهامات عديدة من أبرزها تأجير القناة للبرامج " بيع الهواء" ، وقررت لجنة الشكاوى فتح تحقيق عاجل فى الوقائع التى شملتها شكوى رئيس مدينة الإنتاج الاعلامي.



كما قررت لجنة الشكاوى استكمال التحقيق فى الشكوى المقدمة من نقابة أطباء الاسكندرية ومن أحد الصيادلة ضد إحدى حلقات الإعلامى عمرو أديب الى جلسة الأحد القادم.

