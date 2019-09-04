هاني شاكر ينتهي من تسجيل أغنية بينا باللهجة الإسكندراني

انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيل أغنيته الجديدة والتي تحمل إسم "بينا" في استديو أم ساوند وهي من ألحان الملحن أحمد زعيم وكلمات الشاعر أحمد قطوط وتوزيع الموزع الموسيقي توما وهندسة صوت لهاني محروس.





ولأول مرة يؤدي الفنان هاني شاكر أغنية باللهجة الإسكندراني وتقول كلماتها: "ينا حبيبي الهوا بينادينا .. بينا نحضن قلوبنا بإيدينا.. نعيشوا حياتنا وننسى اللي فاتنا.. نشيلوا غرامنا في عينينا".





ودخلت أغنية بينا مرحلة المكساج وإعداد الماستر استعدادا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عبر الإنترنت وموقع اليوتيوب.