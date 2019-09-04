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حظك اليوم الأربعاء 4/9/2019 لمواليد برج العقرب

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:15 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
برج العقرب واحد من الأبراج التي تتمتع بنسبة عالية من الشك فى جميع من حولها، وهو من الأبراج الترابية، ومن مشاهير برج العقرب ماجد المهندس.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .


حظك اليوم الأربعاء 4-9-2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

برج العقرب مهنيًا:
يفرض الفلك اليوم عليك مستجدّات وضغوطًا مكثفة، فحاول ألا ترتبك وكن قويا كما هو معروف عليك .

برج العقرب عاطفيًا:
لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحًا وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية مع الشريك.

برج العقرب صحيًا:
حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك.

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