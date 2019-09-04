7 وصفات سحرية لجلب السعادة الزوجية.. تعرف عليهم

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك أمورا عديدة للحفاظ على استقرار البيوت وتقليل نسب الطلاق منها: تصفية الحسابات بين الزوجين أولا بأولا وعدم تراكم المشكلات.



وأردف أمين الفتوى، في تقديمة لوصفة استقرار البيوت، أن أول هذه الأمور هو الأكل من المال الحلال وغض البصر عن النساء والتغافل عن أخطاء الغير، وتصفية الحسابات حتى لا تغلق الجروح على فساد و التحلي بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة فهى تجلب المحبة طوعا أو كرها.





وتابع أحمد ممدوح، أنه ينبغي على المرأة التحلي بالمرونة، وشيء آخر قد يستغرب منه الناس وهو أمر روحاني وله أثر سلبي وهو مشاهدة الأفلام القبيحة فهي مغناطيس لجلب الفقر إلى البيوت.

