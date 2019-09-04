ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

7 وصفات سحرية لجلب السعادة الزوجية.. تعرف عليهم

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:47 ص
7 وصفات سحرية لجلب
7 وصفات سحرية لجلب السعادة الزوجية.. تعرف عليهم
القسم الديني
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك أمورا عديدة للحفاظ على استقرار البيوت وتقليل نسب الطلاق منها: تصفية الحسابات بين الزوجين أولا بأولا وعدم تراكم المشكلات.

وأردف أمين الفتوى، في تقديمة لوصفة استقرار البيوت، أن أول هذه الأمور هو الأكل من المال الحلال وغض البصر عن النساء والتغافل عن أخطاء الغير، وتصفية الحسابات حتى لا تغلق الجروح على فساد و التحلي بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة فهى تجلب المحبة طوعا أو كرها.


وتابع أحمد ممدوح، أنه ينبغي على المرأة التحلي بالمرونة، وشيء آخر قد يستغرب منه الناس وهو أمر روحاني وله أثر سلبي وهو مشاهدة الأفلام القبيحة فهي مغناطيس لجلب الفقر إلى البيوت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمر يفعله الزوج يجلب الفقر كالمغناطيس.. الإفتاء تكشف عنه.. فيديو

نصائح دار الإفتاء لاستقرار الحياة الأسرية وتقليل نسبة الطلاق..فيديو

ترشيحاتنا

أطعمة سيئة السمعة لكنها مفيدة جدًا لصحتك.. رقم 2 صادمة

الركاب يلتقطون السيلفى..حصان يستقل طائرة ركاب فى رحلة من شيكاغو

وصول جثمان المصرى المقتول فى مزرعة بالسعودية

تناوليه على الريق.. مشروب خارق له 7 فوائد أبرزها نسف الدهون وحماية كليتك

عيار 24 بـ 805 .. شاهد| اسعار الذهب اليوم الاربعاء 4 - 9 - 2019 في مصر

على المحظوظ فاز بمبالغ خيالية في جائزة اليانصيب 123 مرة.. والشرطة تكشف حقيقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

بتخفيض 30%.. إقبال على منافذ مستقبل وطن لمستلزمات المدارس ببورسعيد

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟