بوريس جونسون يستخدم ألفاظا نابية خلال مهاجمة المعارضة في البرلمان.. فيديو

استخدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ألفاظا نابية داخل البرلمان خلال نقاش حاد مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين.



وقال جونسون منفعلا في معرض رده على هجوم كوربين خلال جلسة بمجلس العموم البريطاني إن "وزيرة التعليم بحكومة الظل لحزب العمال قالت إن سياسات الحزب الاقتصادية (قذرة) أو مفلسة". مستخدما لفظا عاميا نابيا.



ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على مشروع قانون يحظر الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق.



ويصر جونسون على إجراء انتخابات مبكرة في حال اعتماد القرار.







