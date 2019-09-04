بعد مهاجمة السفن.. أول تحرك من أمريكا ضد إيران و16 كيانا و10 أفراد على صلة بطهران .. فيديو

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 16 كيانا و10 أفراد و11 سفينة على صلة بـ إيران، حيث تضمنت العقوبات شبكة نقل بحرية للنفط الإيراني المهرب إلى سوريا وحزب الله .



وقال الممثل الأمريكي الخاص بـ إيران براين هوك ، إن هناك استخدامات وممارسات سرية لفيلق القدس بشأن تحريك النفط الإيراني، وتزوير الوثائق واخفاء مواقع التنقلات عن طريق اغلاق الاجهزة التي تكشف المواقع وهذا يشكل تهديد للسلامة في أعالي البحار.



وأضاف براين هوك، أن السفن المرتبطة بهذه الشبكة تحاول تهريب النفط الإيراني علي انه نفط عراقي ليصل الي أماكن مثل سوريا والصين، محذرا كل شركة ومالك لهذه السفن من استمرار هذه الممارسات لان هناك تكلفة ناجمة عن هذه العقوبات الأمريكية.



وأوضح المبعوث الأمريكي إلى إيران، أن الهدف هو تقديم أداء الأنظمة الملاحية لمحاربة هذه الشبكة الإيرانية، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي فرضت الحكومة الامريكية عقوبات علي ربان سفينة قدمت الدعم لمنظمة إرهابية .