صفقة نارية على رادار الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن صفقة نارية علي رادار نادي الزمالك لضم نجم نادي دريمز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي : انفراد.. المدير الفني لدريمز يكشف لـ اللعيب عن مفاوضات مسئول زملكاوي لضم عبد العزيز عيسى .

تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب الإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.