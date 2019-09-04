جوزيف عطية بضيافة Anghami Sessions.. وتوزيع جديد لأغانيه

حلّ الفنّان جوزيف عطيّة ضيفًا على Anghami Sessions وقدّم مجموعة من أجمل أغانيه، كما أدّى عددًا من الأغاني لفنّانين آخرين.



وفي هذا السياق، أطلقت أنغامي جزءًا من هذه الجلسة الموسيقيّة المميّزة، فبات باستطاعة محبّي جوزيف أن يسمعوا ويشاهدوا "غلطة تاني" و"لا تروحي" و"عمر عسل" بروحٍ وتوزيعٍ جديدَين، وذلك حصريًا على التطبيق الموسيقيّ Anghami.



أمّا باقي الأغاني فسوف يجري إطلاقها قريبًا وهي تحمل مفاجآت لجمهور عطيّة، خصوصًا لناحية اختياره تقديم أغاني لفنّانين سواه.



من ناحية أخرى، طرح المطرب اللبنانى جوزيف عطية أغنية جديدة بعنوان "بعيوني"، قبل عدة أشهر، وهي من كلمات: عامر لاوند، وألحان: علي حسون، والتوزيع لـ عمر صباغ.



ويقول مطلع الأغنية " قلبي تحت أمرك هم العمر ما بتحملي وغير هيك ما تقبلي.



يذكر أن جوزيف عطية عرفه الجمهور من خلال برنامج "ستار أكاديمى" الذى فاز بموسمه الثالث.



رغم مشوار جوزيف عطية الفنى القصير إلا أنه استطاع أن يكون نجما مهما وسط نجوم الأغنية الشبابية اللبنانية، وأصبح رمزا وسفيرا لها لما يملكه من صوت قوى.