تحذير من السوشيال ميديا.. 7 بنود لـ الأعلى للإعلام بشأن أخلاقيات المهنة وحماية الملكية الفكرية

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا اليوم، الأربعاء، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، لإقرار المعايير والأكواد المنظمة لعمل البرامج.





وقال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقب انتهاء الاجتماع، إن المجلس أقر المعايير والأكواد اليوم لحين نشرها فى الجريدة الرسمية.





وتمثلت الضوابط والمعايير المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها فيما يلي:





1- عدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها وعدم إخفاء أي جزء منها أو تشويهها وألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقاريره على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلانية أو موقع إلكتروني آخر أو من مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحتها بنفسه ويشترط أن يتم نسب هذه المعلومات إلى مصادرها دون تناول المعلومات الأسرية أو الشخصية إلا حال كونها متصلة بالمحتوى الصحفي والإعلامي بصورة مباشرة ومؤكدة وتسري الخصوصية على جميع الموضوعات والصور والبيانات الشخصية بما في ذلك جميع الأجهزة الرقمية .





2- التوازن عند عرض الآراء المختلفة واحترام الرأي الآخر ومراعاة الالتزام بالاستقلالية عن جماعات الضغط والمصالح





3- عدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع ومؤسساته أو الإساءة للمعتقدات الدينية أو التحريض على العنف والتمييز والكراهية والتعصب أو ما من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني أو إحباط المتلقي وإشاعة الذعر





4- عدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة أو استخدام ألفاظ من شأنها اثارة الشفقة عليهم وذلك حال تناول القضايا الخاصة بهم مع الحرص على تضمين المحتوى نماذج ناجحة منهم تمثل القدوة الجيدة حال تناول القضايا الخاصة بهم





5- مراعاة حقوق الملكية الفكرية لحماية المبدعين والناشرين وتشجيع الإبداع والابتكار.





6- عدم الخلط بين الصحافة والإعلام والإعلان واحترام المحتوى اللغة العربية الفصحى، وألا تستخدم اللغة الأجنبية أو يستخدم أسلوب الإيحاءات السيئة والألفاظ المتدنية.



