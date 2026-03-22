وزير الري: السيطرة على سيول سانت كاترين بسدود وبحيرات جبلية ومتابعة 24 ساعة

وتلقى الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس/ أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، عن حالة السيول التي تعرضت لها محافظة جنوب سيناء اليوم الأحد الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٦.

وأشار التقرير إلى أنه، وفي ضوء رسالة الإنذار المبكر الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، بشأن احتمالية تعرض شبه جزيرة سيناء، وخاصة محافظة جنوب سيناء، لأمطار متوسطة إلى شديدة، فقد قامت أجهزة قطاع المياه الجوفية بالوزارة بالتنسيق مع غرف العمليات بمحافظة جنوب سيناء، ومع الجهات المعنية ذات الصلة، والمتابعة على مدار الساعة، للتعامل مع هذه الأمطار وما قد ينتج عنها من سيول.

وقد شهدت مدينة سانت كاترين وبعض الأودية التابعة لها (الدير - الأسباعية - الشيخ - غدير - الملقاة - الأربعين)، سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة، أدت إلى حدوث سيول بمعظم الأودية، والتي مرت بالمجرى الطبيعي لهذه الأودية، ووصلت معظم هذه المياه إلى المصب عند بحيرة رقم (١) (بحيرة الزيتونة)، وإلى سد الأسباعية والبحيرات الجبلية التي أنشأتها الوزارة سابقًا.

جدير بالذكر أن الوزارة قامت بإنشاء عدد من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحيط مدينة سانت كاترين، حيث تم تنفيذ عدد (١) سد بوادي الأسباعية، وعدد (٢) بحيرة عند مصب وادي الأربعين، وكذا عدد (٢٤٢) بحيرة جبلية على الأودية الفرعية بمحيط المدينة، بإجمالي سعات تخزينية تُقدّر بحوالي ١.٣٠ مليون متر مكعب، وذلك لحماية مدينة سانت كاترين ومنشآتها الدينية والأثرية والبنية التحتية، وخط مياه (أبو رديس - سانت كاترين)، ومحطات البترول بمدخل المدينة، بالإضافة إلى تغذية الخزان الجوفي السطحي بمحيط المدينة، للمساهمة في توفير المياه للتجمعات البدوية بالمنطقة.

وقد وجّه الدكتور سويلم أجهزة قطاع المياه الجوفية باستمرار أعمال المرور والمتابعة على مدار الساعة، للاطمئنان على حالة منشآت الحماية من أخطار السيول، وحساب كميات المياه التي يتم حصادها.