إيران أخرى.. أردوغان يلمح إلى حق تركيا في امتلاك أسلحة نووية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه من غير المقبول ألا تسمح الدول المسلحة نوويا لتركيا بامتلاك أسلحة نووية لكنه لم يوضح إن كان لدى أنقرة خطط لامتلاكها.



وأضاف لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه في مدينة سيواس بشرق تركيا "بعض الدول تمتلك صواريخ برؤوس حربية نووية، ليست واحدة أو اثنتين. لكنها (تقول لنا) إنه لا يمكننا أن نمتلكها. وهذا ما لا يمكنني القبول به".



وقال أردوغان "لا توجد دولة متقدمة في العالم لا تمتلكها". وفي الحقيقة هناك العديد من الدول المتقدمة التي لا تمتلك أسلحة نووية.



ووقعت تركيا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 1980 كما وقعت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996 والتي تحظر أي تفجير نووي لأي غرض.



وألمح أردوغان إلى أنه يرغب في أن تحصل تركيا على الحماية المتوفرة لإسرائيل.



وقال "إسرائيل على مقربة منا وكأننا جيران. إنها تخيف (الدول الأخرى) بامتلاكها لهذه الأسلحة. لا يمكن لأحد أن يمسها".



ويقول محللون أجانب إن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية كبيرة. لكن إسرائيل تتبع سياسة الغموض حيال المسألة النووية وترفض تأكيد أو نفي قدراتها.