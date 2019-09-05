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63 % من المديرين التنفيذيين فى الهند يعانون من زيادة فى الوزن

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشف تقرير صادر عن كلية الطب جامعة "نيودلهي" فى الهند عن مستويات اللياقة بين الهنود، أن 63% من المديرين التنفيذيين يعانون من زيادة فى الوزن مع مؤشر كتل (BMI) تزيد عن 23 نقطة.

وقد تم تجميع بيانات التقرير من خلال مراجعة مستويات النظم الغذائية ومعدلات النشاط الحركي بين ما يقرب من 60.000 من المهنيين العاملين فى أكثر من 20 شركة على مدار فترة 12 شهرا.

وتتراوح مهن المشاركين فى الدراسة ما بين عمال مصانع، ومندوبى مبيعات وخبراء تكنولوجيا المعلومات، ومصرفيين وغيرهم فى مدن مثل "دلهى"، "مومباى"، و"وبنجلورو"، و"تشيناى"، و"حيدر أباد" و"كلكتا"، والمواقع البعيدة مثل، "جهاجاديا" و"خاندالا وفابي".. وانتمى المشاركون فى الدراسة إلى المرحلة العمرية ما بين 21 إلى 60 عامًا.

وقال الباحثون إنه عندما يتعلق الأمر بعدد الخطوات المتخذة في يوم واحد، وهو مؤشر مهم لمستويات النشاط، فقد اتخذ قطاع السلع الاستهلاكية المركز الأول بعدد 5988 عندما يتعلق الأمر بمتوسط الخطوات المتخذة في يوم واحد.

وقد وجد أن المديرين التنفيذيين من القطاع المالى الذين لديهم متوسط عدد من 4,969 خطوة فقط ، هم الاقل نشاطا .. في حين أن المسؤولين التنفيذيين من القطاعات الأخرى مثل البيع بالتجزئة والتصنيع والتسويق وتقنية المعلومات يأخذون ما يصل إلى 5,000 خطوة.

وفقًا للبيانات، يعد الجري النشاط الأكثر شعبية لكل من الذكور والإناث. والأنشطة الأخرى التي تحظى بشعبية بين المديرين التنفيذيين الذكور هي ركوب الدراجات ، والتدريبات الصالة الرياضية والسباحة. تفضل النساء أكثر من الأنشطة الداخلية التي يمكن القيام بها في المنزل، على سبيل المثال اليوغا والتدريبات المنزلية الأخرى.. تظهر البيانات أيضًا أن عطلات نهاية الأسبوع هي أقل أيام الأسبوع نشاطًا للتمرينات. ينخفض معدل حرق السعرات الحرارية إلى 250 في المتوسط في عطلات نهاية الأسبوع مقابل 300 في أيام الأسبوع.

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