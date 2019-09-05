بشرى للمواطنين.. الأرصاد تعلن انخفاض الرطوبة بدءا من السبت

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض التدريجي ابتداء من يعد غد، السبت، بمعدل يتراوح ما بين 3 لـ4 درجات مئوية، حيث تعود الحرارة على القاهرة إلى 33 درجة خلال فترات النهار.



وأضاف أحمد عبدالعال، في تصريحات لـ"صدى البلد"، اليوم الخميس، أن انخفاض درجات الحرارة يقابله أيضا انخفاض في نسب الرطوبة بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10%، موضحا أنه مع توالي أيام شهر سبتمبر ستبدأ نسب الرطوبة في الانخفاض التام يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة.



وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة اليوم الخميس، وغدا الجمعة، تشهد ارتفاعا نسبيا على شمال وجنوب البلاد، حيث تكون على القاهرة 36 درجة.



ولفت رئيس هيئة الأرصاد الجويةإلى أن النشاط الملحوظ خلال الفترة القادمة هو الرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر الذي يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، بالإضافة إلى وجود شبورة على عدة محافظات.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :



درجات الحرارة على القاهرة 36/24

درجات الحرارة على الإسكندرية 32/23

درجات الحرارة على بورسعيد 31/25

درجات الحرارة على رفح 31/23

درجات الحرارة على طابا 33/25

درجات الحرارة على كاترين 31/18

درجات الحرارة على شرم الشيخ 38/28

درجات الحرارة على مرسى علم 36/27

درجات الحرارة على بني سويف 36/24

درجات الحرارة على قنا 39/26

درجات الحرارة على الأقصر 40/26

درجات الحرارة على الوادي الجديد 40/26

درجات الحرارة على حلايب 34/30

