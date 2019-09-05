درجات الحرارة.. اعرف طقس محافظتك الآن

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد اليوم طقسا معتدلا على السواحل الشمالية حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.



وتوقعوا أن درجة الحرارة في جنوب الصعيد ستكون شديدة نهارا لطيفة ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :



درجات الحرارة في القاهرة 36/24

درجات الحرارة في الإسكندرية 32/23

درجات الحرارة في بورسعيد 31/25

درجات الحرارة في رفح 31/23

درجات الحرارة في طابا 33/25

درجات الحرارة في كاترين 31/18

درجات الحرارة في شرم الشيخ 38/28

درجات الحرارة في مرسى علم 36/27

درجات الحرارة في بني سويف 36/24

درجات الحرارة في قنا 39/26

درجات الحرارة في الأقصر 40/26

درجات الحرارة في الوادي الجديد 40/26

درجات الحرارة في حلايب 34/30

