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محافظات

بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:30 م
معارض أهلًا بالمدارس
معارض أهلًا بالمدارس
محمود زيدان
تشهد معارض "أهلا بالمدارس" التي تنظمها الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الأمن، إقبالًا كبيرًا من المواطنين بسبب انخفاض أسعار المستلزمات المدرسية بها بنسبة تصل إلى 30 % عن مثيلاتها في الأسواق الحرة.

وافتتح اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، خلال الأسبوع الماضي، معرضين لمستلزمات المدارس والزي المدرسي بأسعار مخفضة وذلك بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، حيث يضمان أجنحة للأدوات المكتبية والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية والأحذية بتخفيضات تصل إلى 30% .

وشهد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمد بنداري، سكرتير عام المحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أمس، افتتاح معرض "أهلًا بالمدارس" والذي أقيم خلال 48 ساعة فقط أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بالتعاون مع الغرفة التجارية، وإدارة مشروعك بديوان عام المحافظة ومؤسسة شباب كفر الشيخ للتنمية المستدامة.

وقال أحمد يوسف، أحد المواطنين، إن هذه المعارض خطوة فعالة من الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع في محاربة غلاء الأسعار واستغلال البعض المناسبات وخاصة موسم دخول المدارس والقيام برفع الأسعار، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن معرض "أهلا بالمدارس بمدينة كفر الشيخ متميز وبه كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن المحلات، ونشكر جميع القائمين عليها.

ومن جانبه، قال حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن إقامة المعارض في المناسبات الدينية والاجتماعية من أهم أولويات مجلس إدارة الغرفة من خلال العمل علي استقرار الأسواق وتقليل حلقات التداول وتوفير السلع الضرورية للمواطنين لتخفيف الأعباء المالية علي الأسر بمحافظة كفر الشيخ.

وأشار عبد الغفار، إلى أن المعرض يشمل كل ما تحتاجه الأسر لمستلزمات المدارس لكافة المراحل التعليمية للطلاب والطالبات، موجهًا علي تشديد الرقابة علي العارضين وأن كل عارض ملتزم بوضع قائمة بأسعار معروضاته بصورة واضحة وبخط كبير.
بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء
بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء
بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء
بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء
بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء
بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء
بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء
بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء
بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء
بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء
بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء
بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء
بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء

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بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء

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