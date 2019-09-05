البنك العربي الأفريقي الدولي يمول كبرى مشروعات السخنة بالتعاون مع مجموعة مراكز

قام البنك العربي الأفريقي الدولي بالمشاركة مع كل من بنك مصر وبنك القاهرة بترتيب تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 50% من التكلفة الاستثمارية الخاصة ببناء مركز تجاري على طريق السخنة بالقاهرة المملوك لشركة مراكز السخنة للمشروعات العقارية.



وقد بلغت قيمة التمويل المشترك طويل الأجل 1.5 مليار جنيه مصري، وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان.



تم التوقيع في مقر شركة مراكز العقارية في يوم 26 أغسطس، وحضره جميع الموقعين على العقد وهم كل من المرتبين الرئيسيين للصفقة: البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، بالإضافة إلى مرتبي التمويل: بنك مصر إيران للتنمية والمصرف العربي الدولي والمقترض شركة مراكز السخنة للمشروعات العقارية، وقد قام بدور المستشار القانوني للبنوك مكتب سري الدين وشركاه و المستشار القانوني للمقترض مكتب حلمي وحمزة وشركاه.



وصرحت الدكتورة أماني سمير، المدير العام بقطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الأفريقي الدولي بأن هذه العملية هي ثمرة التعاون بين البنك العربي الأفريقي الدولي ومجموعة شركات مراكز التابعة لمجموعة الحكير السعودية وبنكي مصر والقاهرة، وقد شهدت تلك العملية تضافر الجهود بين جميع أطرافها للتغلب على عامل ضيق الوقت حيث إن العمل قد بدأ بالفعل في الموقع ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 30 شهرا من اول سحب من التمويل.