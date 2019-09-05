الإسكان تنفذ وحدات سكنية لمستويات الدخل المتنوعة.. 650 ألف شقة لمحدودى الدخل.. وإسكان متميز بالمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة.. والسعر يبدأ من 7 آلاف جنيه للمتر

الإسكان: تنفيذ 650 ألف شقة لمحدودى الدخل

عباس: طرح 700 وحدة سكنية بالعلمين الجديدة

طرح وحدات سكنية بمدينة المنصورة الجديدة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن انتهاء تنفيذ نحو 360 ألف شقة ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق، فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، إن هناك 220 ألف وحدة فى مراحل التنفيذ المختلفة، ومن بينها نسبة كبيرة فى مرحلة إنهاء التشطيبات وتنسيق الموقع، ومن المتوقع تسليمها قبل نهاية النصف الأول من العام المالى الجارى 2019 - 2020.وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق قام عن طريق الجهات الأربعة التى لديها تفويض بطرح 82 ألف شقة للتنفيذ لتخصيصها لحاجزى وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، ومن المتوقع حصر الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة وحصر الأراضى المتاحة بالمدن الجديدة حاليا لبدء طروحات جديدة.وأشارت إلى أن إجمالى عدد الوحدات المنفذة والتى فى مراحل التنفيذ النهائية والتى قيد التنفيذ يتجاوز 650 ألف شقة، أكثر من 95% منها بمساحة 90 متر نظام 3 غرف وصالة.على جانب آخر، كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن توجه الهيئة لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة.وقال المهندس خالد عباس، فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، إن عدد الوحدات التى سيتم طرحها نحو 700 وحدة سكنية، بمنطقة "الداون تاون" وسط المدينة، وتتنوع بين فيلات وبنت هاوس وتوين هاوس، وجميعها كاملة التشطيب بفترات سداد تصل إلى 7 سنوات.وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أن الطرح الأول لوحدات سكنية بالمدينة شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، مشيرا إلى أن الهيئة لم تنته من التسعير للوحدات المقرر طرحها بعد، ومن المتوقع أن تنتهى مطلع الشهر المقبل.وأوضح المهندس خالد عباس أن الهيئة ستقوم بطرح وحدات سكنية متنوعة بمدينة المنصورة الجديدة خلال أيام، بمساحات عديدة من بينها إسكان متوسط وفاخر وتوين هاوس وفيلات.وأكد أن الطرح السابق للوحدات السكنية بالفيلات والأبراج تمت تغطيته بالكامل ولا يزال هناك طلب مرتفع بالمدينة.ونوه خالد عباس، بأن الهيئة انتهت من تنفيذ أكثر من 2 كيلومتر من كورنيش المدينة، بالإضافة للمرافق الأساسية للمرحلة الأولى وعدد كبير من الوحدات السكنية ضمن مشروعات سكن مصر للإسكان المتميز وجنة للإسكان الفاخر.يذكر أن العمل بمدينة المنصورة الجديدة بدأ قبل نحو عام، ومن المقرر أن تتضمن المدينة مارينا لليخوت وكورنيش على البحر المتوسط، و12 برج سكنى لأول مرة بمنطقة الدلتا ومنطقة ترفيهية.يذكر أن الطرح السابق لوحدات بمناطق الأبراج والفيلات شهدت سعر للمتر تراوح بين 18 ألف جنيه و26 ألف جنيه، بينما شهد الطرح الوحيد لشقق ضمن مشروع الإسكان المتوسط "سكن مصر" سعر نحو 7 آلاف جنيه للمتر، ومن المتوقع أن يشهد الطرح الجديد ارتفاع محدود فى السعر حسب مصادر بوزارة الإسكان.