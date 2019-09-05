طريقة عمل سلطة الزبادي بالكزبرة.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس، طريقة عمل صوص الزبادى بالكزبرة.
وتضمنت مقادير عمل صوص الزبادى بالكزبرة ما يلي:
2 كوب زبادى
ثوم مفروم
كزبرة مفرومة
معلقة كبيرة طحينة
معلقة كبيرة خل
عصير ليمون
ملح
فلفل
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل صوص الزبادى بالكزبرة ، خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..
وتضمنت مقادير عمل صوص الزبادى بالكزبرة ما يلي:
2 كوب زبادى
ثوم مفروم
كزبرة مفرومة
معلقة كبيرة طحينة
معلقة كبيرة خل
عصير ليمون
ملح
فلفل
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل صوص الزبادى بالكزبرة ، خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..