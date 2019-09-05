مجزرة فى لجنة الحكام.. جمال الغندور يستغنى عن 5 أعضاء

أطاح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة بخمسة أعضاء داخل لجنة التطوير المعروفة باللجنة الفنية رافضا الاستعانة بخدماتهم فى الموسم القادم.



تضمنت قائمة الخماسي الذين تم إقصاؤهم من اللجنة الفنية فى لجنة الحكام باتحاد الكرة كل من: ناصر عباس وسيد مراد ومجدى رزق وأحمد أبو العلا وحمدى القاضي.



واكتفى جمال الغندور بإلغاء اللجنة الفنية المسئولة عن تطوير الحكام وتثقيفهم والإبقاء على دمجها مع لجنة الحكام الرئيسية تكون تحت إشرافه بشكل مباشر.



يأتي تمسك جمال الغندور بإلغاء اللجنة الفنية على الرغم من حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف والفيفا على إنشاء لجنة فنية يطلق عليها لجنة التطوير للمساهمة فى النهوض بمستوى أداء قضاة الملاعب.



وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن ناصر عباس حصل على وعود فى السابق من قبل سمير عثمان رئيس اللجنة المؤقت بتوليه منصب رئيس اللجنة الفنية داخل لجنة الحكام قبل أن تعلن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن إختيار جمال الغندور رئيسا للحكام.