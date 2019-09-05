أحد مهندسي صفقة القرن يتقدم باستقالته بعد الإعلان عن التفاصيل

قال مسؤولون اليوم الخميس إن جيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص للسلام في الشرق الأوسط، يعتزم الاستقالة بعد إعلان خطة السلام الأمريكية للفلسطينيين والإسرائيليين.



وأضاف المسؤولون أن جرينبلات، الذي كان يعتزم البقاء لعامين فقط في البيت الأبيض عندما بدأ العمل في أوائل 2017، يتطلع للعودة لزوجته وأبنائه الستة الذين بقوا في منزلهم في نيوجيرزي.