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فن

إذاعة انا و بنتي اليوم .. الجمهور لـ أسما شريف منير : وحشتينا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:27 م
اسماء شريف منير و
اسماء شريف منير و عمرو شرف
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورة تجمعها بالفنان عمرو يوسف من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". 

وعلقت أسما شريف منير على الصورة قائلة "ورجعنا تاني والموسم الثالث أخيرا، استنونا انهارده في انا و بنتي الساعه ١١ مساءً مع عمرو يوسف، هستني رأيكم..بحبكم ".


وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

بالتوفيق انشاء الله - قمرى اووى - احلى برنامج - وحشتينا جدا


وحول مصير برنامج " أنا وبنتي " الذي تقدمه بالاشتراك مع والدها الفنان شريف منير، أكدت أسما عبر انستجرام، أن البرنامج تم تصوير 3 مواسم منه.


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