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يتعرضون للانهيار.. خطورة تقليل ساعات النوم للمعتادين على 11 ساعة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:13 م
ارشيفية
ارشيفية
خالد محيي الدين
قالت الدكتورة شهيرة لوزة، مدير مركز القاهرة لدراسات طب النوم، إن متوسط النوم الصحيح للإنسان يصل لما يقارب الـ8 ساعات، ولكن هناك البعض يكتفي ب5 ساعات فقط والبعض الآخر يصل لـ11 ساعة يوميا.

وأضافت، شهيرة لوزة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الذين ينامون 11 ساعة قد يعانون من الإنهيار ومشاكل عصبية شديدة في حال عدم حصولهم على القدر الكافي من النوم.

وتابعت، أن النوم وعدد ساعاته يتحكم بها مجموعات من الهرمونات والجينات المتوارثة، حيث تم إجراء مجموعة من الدراسات خلال خمسينيات القرن الماضي لمتابعة عمل القلب، التنفس وإشارات المخ.

وأشارت شهيرة لوزة، إلى أن النوم يمثل دين متراكم على الأنسان طول حياته، حيث يعاني أصحاب النوم المتقطع، من العفويات المستمرة، والتي تواجههم في أي وقت خلال العمل، والقيادة وغيرها من الأنشطة اليومية.

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