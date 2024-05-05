إلكترونيا.. كيفية دخول مكة لأداء الحج

قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، إن المملكة العربية السعودية نظرا لزيادة أعداد الزيارات بها واستغلال بعض مكاتب السياحة بمصر وزارة السياحة أصدرت بيان صارم بشأن الزيارات بانواعها، مضيفا أن أنواع الزيارات هي الزيارة العائلية و الزيارة الشخصية و زيارة الأعمال بجميع أنواعها والزيارة التجارية و أيضا خدمة الحجاج لن يصرح لها بأداء فريضة الحج الزيارة فقط للزيارة.

أوضح حنفي، خلال برنامج "‎حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن منذ ساعات أعلنت المملكة العربية السعودية أن لا حج بدون تصريح عمل صريح لمن خارج المملكة العربية السعودية و على المقيمين داخلها أيضا لابد أن يكون هناك تصريح من وزارة الحج والعمرة السعودية، مضيفا أنه لن يسمح بدخول أي زائر او مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية إلا حاملي الإقامة بمدينة مكة وايضا لمن يرغب في دخول العاصمة المقدسة لابد أن يدخل الكترونيا على موقع أبشر أو موقع مقيم بالنسبة للشركات لأخذ تصريح دخول ويجب أن يكون التصريح مسبب بمعني أن يكون له شركة داخل مكة.

وأضاف نائب رئيس المصريين بالخارج، أنه منذ ساعات أعلنت السعودية أن لا يجوز لأي شخص يحمل تاشيرة زيارة بانواعها ان يؤدي فريضة الحج بدون تصريح حج"للاسف جميع أنواع الزيارات ملهاش حج تماما علشان الناس متستغلش المصريين اللي على نياتهم".



