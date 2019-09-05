هل تجوز الصلاة عند سماع المؤذن يكبر وقبل الانتهاء من الآذان؟

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن ( هل تجوز الصلاة عند سماع المؤذن يكبر وقبل الانتهاء من الأذان؟ ).



وأوضح، أنه لا مانع، فإمكانية أداء الصلاة ليست متعلقة بتمام الأذان ولكنها متعلقة بدخول الوقت، والوقت يدخل بعلامته اى كمغيب الشمس.



وأشار الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، ويعلم دخول الوقت إما بمشاهدة علامته عيانًا أو بأذان المؤذن الثقة أو بالتقاويم الموثوقة والمنتشرة بين الناس.



وأكد «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن من تحقق دخول الوقت ثم صلى صحّت صلاته، ولا يلزم أن ينتظر المسلم المؤذن حتى ينتهي من أذانه لكي يصلي.



وأوضح المفتي السابق أن أوقات الصلاة الموجودة في النتيجة متأخرة نحو نصف دقيقة عن الوقت الأصلي، وهذا اسمه التمكين ويفعله القائمون على وضع مواقيت الصلاة، حتى إذا صلى الإنسان عند سماعه الأذان تكون صلاته صحيحة.