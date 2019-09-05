بعد التحقيقات.. إلغاء ترخيص 20 شركة سياحة خالفت الضوابط .. غرفة الشركات: لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.. ونحذر من تنظيم رحلات العمرة تحت أى مسمى

إلغاء ترخيص 20 شركة سياحة خالفت الضوابط والقوانين

لن نتواني في إتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الوزارة ضد المخالفين

نؤكد علي الحفاظ علي كيانات الشركات السياحية ومكتسباتها

نهيب بالإلتزام بالضوابط والقرارات المنظمة لموسم العمرة الجديد 1441 هـ

تحذير من تنظيم رحلات العمرة تحت أى مسمى

شركات السياحة تعقد اجتماعات لشرح منظومة بوابة العمرة الجديدة



أصدرت وزارة السياحة قرارات وزارية بإلغاء ترخيص عدد 20 شركة سياحة بعد إجراء التحقيقات اللازمة معها لما ثبت بحقها من مخالفة أحكام القانون المنظم لعمل الشركات السياحية حال قيامها بتنفيذ برامج عمرة 1440 هـ.



وتؤكد غرفة الشركات السياحية علي أنها لن تتواني في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة السياحة ضد كل شركة تخالف الضوابط والقوانين المعمول بها وتضر بمصالح البلاد والشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية الملتزمين، كما تؤكد علي الحفاظ علي كيانات الشركات السياحية ومكتسباتها التي تحققت علي مدار السنوات السابقة.



وتهيب الغرفة بجموع الشركات السياحية ضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لموسم العمرة الجديد 1441 هـ وأيضًا الإلتزام بكافة الإجراءات المطلوبة لعمل ونجاح بوابة العمرة المصرية التي تهدف إلي حماية الشركات السياحية وحقوق المواطنين معًا وحماية الإقتصاد القومي للبلاد.



يأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لحماية الشركات السياحية الجادة والملتزمة بضوابط العمرة المصرية.



وفي ضوء المستجدات التي طرأت علي نظام العمل بالعمرة موسم 1440 هـ المنصرم والتي ترتب عليها مخالفة بعض الشركات السياحية للضوابط والقواعد المنظمة للعمرة في هذا الموسم والمعتمدة من الدكتورة وزيرة السياحة، فضلًا عن الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد وكذا الإضرار بمصالح جموع الشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية.



وفي اطار التحرك السريع لمجلس إدارة الغرفة بعقد اجتماع طاريء لمجلس الإدارة وبحضور ممثلي الشركات السياحية باللجنة العليا للعمرة والحج وممثلي الشركات في مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية والذي أسفر عن رفع مذكرة للدكتورة وزيرة السياحة لتطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة علي الشركات المخالفة وبالتنسيق مع وزارة السياحة.



كما أخطرت غرفة الشركات السياحية أعضاءها أنه لا يجوز تنظيم رحلات لأداء العمرة للموسم الجديد 1441 هـ حتى تاريخه تحت أى مسمى لإصدار التأشيرات حيث يعد ذلك مخالفة لقرارات الدولة والتى تضمنت تنظيم الرحلات حصريا من خلال بوابة العمرة وبالمواعيد والآلية التي تقرها وزارة السياحة .



أكدت الغرفة فى أخطارها أنه حال عدم الإلتزام بقرارات الدولة وقيام الشركة بأي إجراء فى نشاط العمرة للموسم الجديد 1441 هـ دون الرجوع لوزارة السياحة أو الغرفة سيعرض الشركة للمساءلة القانونية خاصة بعد إصدار وزارة السياحة بالتنسيق مع الغرفة قرارات إلغاء ترخيص عدد 20 شركة سياحة خالفت ضوابط وقواعد العمرة للموسم الماضى 1440 هـ .



يأتى ذلك فى ظل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019 بإنشاء بوابة العمرة الالكترونية و قرار وزيرة السياحة رقم 393 لسنة 2019 الخاص بالشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة والمتضمن تنظيم رحلات العمرة من خلال البوابة .



كما تضمن القرار إنشاء بوابة العمرة الإلكترونية ليتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم عبر المنافذ البرية و البحرية و الجوية وتضمن البوابة إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة و اعتماد كود مرجعي لكل معتمر يتم من خلاله إنهاء إجراءاته داخل المنظومة .



فيما أعلنت لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية عن عقد اجتماعات لها خلال الفترة المقبلة بهدف شرح منظومة بوابة العمرة الإلكترونية وضوابط العمرة المصرية والسعودية للموسم الجديد 1441 هـ للحفاظ على إنجاح الموسم الجديد .



جاء ذلك حرصا من لجنة السياحة الدينية على التواصل المستمر مع أعضائها لإيضاح كافة المستحقات الفنية المتعلقة بالقطاع السياحي خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بوابة العمرة الإلكترونية .



ودعت لجنة السياحة الدينية بالغرفة أعضاءها الراغبين بالحضور الى إرسال خطاب رسمي لموافاتهم بموعد الاجتماعات .