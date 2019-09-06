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فن

إنجي خطاب تنشر صورة والدتها وتدعو لها بالشفاء

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:25 ص
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة انجى خطاب صورة لوالدتها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" ودعت له بالشفاء.

وعلقت على الصورة قائلة :"ربنا يشفيكى ياماما ويخليكى ليا ماليش غيرك يارب اشفيها يارب"

حازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يشفيها، الف سلامة، ربنا يحميها، الصورة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجى خطاب مسلسل كلبش ٢ بطولة الفنان أمير كرارة.
إنجي خطاب تنشر صورة والدتها وتدعو لها بالشفاء

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