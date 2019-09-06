إنجي خطاب تنشر صورة والدتها وتدعو لها بالشفاء

نشرت الفنانة انجى خطاب صورة لوالدتها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" ودعت له بالشفاء.



وعلقت على الصورة قائلة :"ربنا يشفيكى ياماما ويخليكى ليا ماليش غيرك يارب اشفيها يارب"



حازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يشفيها، الف سلامة، ربنا يحميها، الصورة".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجى خطاب مسلسل كلبش ٢ بطولة الفنان أمير كرارة.

