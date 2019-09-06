شاهد.. مي كساب تكشف عن شخصيتها في مسلسل اللعبة

نشرت الفنانة مي كساب، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بـ لوك جديد، كشفت من خلاله أن لوك شخصية «شيماء» التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل «اللعبة» مع الفنانين هشام ماجد وشيكو.



مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم.



المسلسل سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وهو من إخراج معتز التونى.



من ناحية أخرى، حصدت الفنانة مي كساب، 416 ألف مشاهدة بأحدث كليباتها «البنية»، الذي طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، 9 أغسطس الماضي، وهو ضمن ألبومها الجديد «أنا لسة هنا» المنتظر طرحه قريبًا.



وظهرت مى كساب في الفيديو كليب بالملابس النوبية، لتتماشى مع كلمات ولحن وطبيعة الكليب الذي تم تصويره في النوبة، ونيل أسوان، وعلى رقصات وفلكلور من أسواني.



كليب «البُنيه» لـ مى كساب، من كلمات: احمد مرزوق، الحان: اورتيجا، توزيع: اوكا، كورال نوبي: ستونه وفرقتها، تسجيل: جورج يعقوب، أورج: أندرو الحاوى، هارموني: ساهر، ميكس وماستر: inkyz.



