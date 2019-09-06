11 جنيه كيلو الليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-9-2019

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6 -9- 2019 بسوق العبور، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 5 و11 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.50 إلى 5.4 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 5 إلى 9 جنيهات.



وسجلت الفاصوليا من 25 لـ35 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي 3.50 جنيه، والباذنجان البلدي 3.50 جنيه، والجزر بدون عروش 7 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 4.50 جنيه، والخيار الصوب بـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 18 جنيها.



وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 11 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.



وعن أسعار الفاكهة اليوم، تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 12 جنيها، والتين البرشومي بـ8 جنيهات، والجوافة من 4 لـ7 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 13 جنيها، والخوخ البلدى العرايشي بسعر 10 جنيهات، والبلح زغلول من 5 لـ8 جنيهات.



وسجل سعر البرتقال الصيفي 9 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 8 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 7 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات، والرمان بـ 8 جنيهات، والكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، ومانجو عويس من 15 لـ 21 جنيها.