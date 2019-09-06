تاريخ للبيع على فيسبوك.. ضبط عامل روج لبيع وشراء قطع آثار على الإنترنت

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالترويج لبيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى المجموعات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة، والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".



وأكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر مشاركات على إحدى المجموعات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادى.



تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته ، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها وصور لقطع أثرية.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وإنشاء المجموعة المشار إليها بغرض إيهام المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعرض قطع أثرية للبيع بغرض النصب عليهم والاستفادة منهم ماديًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.