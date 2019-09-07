الإفتاء: لبس الرجل سلسلة حرام في حالتين.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن لبس الرجل للسلسلة يكون حرامًا إن كانت من ذهب، أما إن كانت السلسلة من غيره فإنها تكون حرامًا أيضًا إذا دل العرف على أن لبسها يعد تشبهًا بالنساء.



وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم لبس الرجال للسلسلة ؟ "أنه إذا لم يدل العرف على التشبه بالنساء فإننا نقول بالكراهة، لافتًا إلى أن كثرة الزينة ليس من خصائص الرجال بل بالخشونة عرفوا".



واستشهد بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" رواه البخاري".

