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منوعات

رجل أمن يسحل شخصا دون رحمة أمام فندق شهير بلندن.. شاهد ماذا حدث

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:04 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لرجل امن وهو يسحل رجلا مشردا ويضربه بعنف على رأسه أمام باب أحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة البريطانية لندن.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" يوضح الفيديو المؤلم، الذي صور بأحد أشهر الفنادق بلندن ، رجل أمن تابع للفندق وهو يلكم الرجل المشرد عدة مرات دون رحمة ، ثم يسحله ارضا.

وشوهد حراس الفندق وهم يكتفون بالنظر على الرجل المسكين أثناء تعرضه للهجوم المميت من قبل رجل الامن ، عند مدخل الفندق الذي تبلغ تكلفه اليوم الواحد فيه 500 جنيه إسترليني.

وقالت متحدثة باسم الفندق: 'بالأمس أصبحنا على علم بهذا الحادث المؤسف تمامًا وأطلقنا تحقيقًا فوريًا للتعرف على ملابساته".

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