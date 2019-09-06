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فاروق حسني: كنت حريصا خلال مشروع التنسيق الحضاري على إبراز جمال المدن

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:05 م
فاروق حسني
فاروق حسني
خالد محيي الدين
قال وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني، إن هناك بعض الأضافات الخاصة بالميادين والشوارع التي قد تؤذي جمال بعض المدن، لافتا إلى ضرورة وضع دراسات ومخططات واضحة ودقيقة قبل أضافة أي مظهر جمالي لأي مدينة أو ميدان عام.

وتابع، "حسني" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن مشروع التنسيق الحضاري الذي قام به كان يراعي خلاله، تنسيق الأشجار وتنظيمها فضلا عن لون الرصيف وحجمه بالإضافة للأنارة الجديدة والمنسقة للشكل العام لتلك الشوارع الخاصة بالمشروع.

وأكد "فاروق حسني"، إلى أن التشجير والإضاءة وأولنها هي أكثر ما يميز الاحياء عن بعضها ويعطيها لمسات جمالية، ما يتطلب وجود خبير جمالي دارس وواعي لتلك النقاط الهامة.

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