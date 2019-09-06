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فن

منة فضالي تتألق باللون الأحمر.. والجمهور: طول عمرك برنسيسة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:38 م
من فضالى
من فضالى
محمد بدران
شاركت الفنانة منة فضالي، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة باللون الأحمر.

وظهرت منه فضالى بفستان مفتوح من الصدر والأكمام ليكشف عن ذراعيها بالكامل، كما اعتمدت على تسريحة شعر مموجة وماكياج جذاب".

يذكر أن احدث أعمال الفنانة منة فضالي مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي".

وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين الشقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد منهما منطقه فى الصراع والذي يدور بين الجميع سواء الكبار او الصغار.

منة فضالي تتألق باللون الأحمر.. والجمهور: طول عمرك برنسيسة

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