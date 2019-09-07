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أول مهندسة بحرية مصرية: نخضع لتدريبات كاراتيه ولياقة بدنية في الكلية.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:26 ص
دنيا الحلواني أول
دنيا الحلواني أول مهندسة بحرية مصرية
عمرو ممدوح
قالت دنيا الحلواني، أول مهندسة بحرية مصرية، إن هناك تدريبات لياقة بدنية أثناء الدراسة في الكلية، مشيرة إلى أنه يتم عقد طابور رياضي لمدة 3 أيام في الأسبوع، ويكون في تمام الساعة 6 صباحا.

وأضافت دنيا الحلواني، في حوارها مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «دي ام سي» أنه يتم عقد أيضا تدريبات بدنية بكل أنواعها، أشبه بالكليات العسكرية، ويخضعون لتدريبات كارتيه، ودفاع عن النفس.

وأوضحت أول مهندسة بحرية مصرية، أنهم في الكلية يخضعون أيضا لتدريبات الغطس والسباحة، مشيرة أن كل ذلك ضمن البرامج الدراسية بالكلية.

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