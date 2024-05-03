عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

قبل شم النسيم.. كيف تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد؟| إليك العلامات

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى استشاري السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كيفية معرفة الفرق بين الفسيخ الفاسد والصالح.

التسمم من أكل الفسيخ يحدث بسبب مرض  البتيوليزم وهو عبارة عن مرض بكتيرى نتيجة تراكم البكتيريا فى عضلات الأسماك ما يسبب تراكم السموم".


 و يزيد تركيز السموم فى رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة.

كيف  تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد..

1- لون جلد سمكة الفسيخ السليم لامعا و الجلد مشدود و غير مرتخي.
- فى الفسيخ الفاسد الجلد غير لامع وعليه طبقه من المخاط.

2-  سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة ( ريحة الفسيخ العادية)  .
- فى الفسيخ الفاسد رائحته نتنة.

3- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا و لا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة .
-فى الفسيخ الفاسد يكون القوام غير متماسك .

4- خياشيم سمكة الفسيخ السليم  حمراء اللون ووردية٠
- فى الفسيخ الفاسد الخياشيم بتكون  تميل الى البني او الأسود .

5-عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق و لامعة و أن تكون حادة و غير غائرة 
-فى الفسيخ الفاسد عكارة في عدسة العين والعين غير لامعة.

6- القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع.
- فى الفسيخ الفاسد تكون القشور سهلة النزع.

7- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة.
- فى الفسيخ الفاسد تكون منتفخة.

 

-   أعراض التسمم 

مثل (جفاف الحلق، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، ضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، إسهال وقيء، نهجان وصعوبة).
 

 

الفسيخ الفاسد الفرق بين الفسيخ شم النسيم قبل شم النسيم التسمم من أكل الفسيخ الفرق بين الفسيخ الفاسد والصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

حماس تجري محادثات بعد إنذار نتنياهو

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

موضوعات متعلقة

ببنطلون ممزق.. بوسى تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

بحلاقة زيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة ملفتة عبر إنستجرام|شاهد

فوائد خارقة لتناول اللبنة.. اعرفها

مخاطر تناول الزنجبيل .. احذرها

طريقة تحضير بخاخ إكليل الجبل والقرنفل للشعر

لقاء الخميسي تثير الجدل بفستانها في أحدث ظهور

طريقة عمل الدونات بالشوكولاته

ترشيحاتنا

اليابان تحصد لقب أمم آسيا تحت 23 عامًا.. وأوزبكستنان تنضم لمجموعة مصر بالأولمبياد

صدمة لـ أفشة في الأهلي بسبب قرار مثير من كولر

أحمد كريمة : الحجامة ليست سنّة نبوية بل وصفة بيئية | فيديو

مصطفى بكرى: 3 سيناريوهات تنتظر رفح الفلسطينية خلال الأيام المقبلة

منهارة| الصور الأولى من عزاء والدة ريم أحمد .. وأشرف زكي يواسيها

أجمل دعاء ليوم الجمعة.. أكثر من الصلاة على سيدنا النبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليجينز أحمر.. هنا الزاهد تبرز رشاقتها في الجيم  

منافسة قشقاي.. انطلاق سيارة رينو سيمبيوز SUV الجديدة

قبل شم النسيم.. كيف تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد؟| إليك العلامات

بفستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالتها من جدة

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ