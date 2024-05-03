قبل شم النسيم.. كيف تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد؟| إليك العلامات

قدم الدكتور أحمد صبرى استشاري السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كيفية معرفة الفرق بين الفسيخ الفاسد والصالح.
التسمم من أكل الفسيخ يحدث بسبب مرض البتيوليزم وهو عبارة عن مرض بكتيرى نتيجة تراكم البكتيريا فى عضلات الأسماك ما يسبب تراكم السموم".
و يزيد تركيز السموم فى رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة.
كيف تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد..
1- لون جلد سمكة الفسيخ السليم لامعا و الجلد مشدود و غير مرتخي.
- فى الفسيخ الفاسد الجلد غير لامع وعليه طبقه من المخاط.
2- سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة ( ريحة الفسيخ العادية) .
- فى الفسيخ الفاسد رائحته نتنة.
3- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا و لا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة .
-فى الفسيخ الفاسد يكون القوام غير متماسك .
4- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون ووردية٠
- فى الفسيخ الفاسد الخياشيم بتكون تميل الى البني او الأسود .
5-عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق و لامعة و أن تكون حادة و غير غائرة
-فى الفسيخ الفاسد عكارة في عدسة العين والعين غير لامعة.
6- القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع.
- فى الفسيخ الفاسد تكون القشور سهلة النزع.
7- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة.
- فى الفسيخ الفاسد تكون منتفخة.
- أعراض التسمم
مثل (جفاف الحلق، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، ضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، إسهال وقيء، نهجان وصعوبة).