قبل شم النسيم.. كيف تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد؟| إليك العلامات

قدم الدكتور أحمد صبرى استشاري السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كيفية معرفة الفرق بين الفسيخ الفاسد والصالح.

التسمم من أكل الفسيخ يحدث بسبب مرض البتيوليزم وهو عبارة عن مرض بكتيرى نتيجة تراكم البكتيريا فى عضلات الأسماك ما يسبب تراكم السموم".



و يزيد تركيز السموم فى رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة.

كيف تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد..

1- لون جلد سمكة الفسيخ السليم لامعا و الجلد مشدود و غير مرتخي.

- فى الفسيخ الفاسد الجلد غير لامع وعليه طبقه من المخاط.

2- سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة ( ريحة الفسيخ العادية) .

- فى الفسيخ الفاسد رائحته نتنة.

3- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا و لا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة .

-فى الفسيخ الفاسد يكون القوام غير متماسك .

4- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون ووردية٠

- فى الفسيخ الفاسد الخياشيم بتكون تميل الى البني او الأسود .



5-عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق و لامعة و أن تكون حادة و غير غائرة

-فى الفسيخ الفاسد عكارة في عدسة العين والعين غير لامعة.

6- القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع.

- فى الفسيخ الفاسد تكون القشور سهلة النزع.

7- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة.

- فى الفسيخ الفاسد تكون منتفخة.

- أعراض التسمم

مثل (جفاف الحلق، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، ضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، إسهال وقيء، نهجان وصعوبة).

