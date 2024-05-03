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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليابان تحصد لقب أمم آسيا تحت 23 عامًا.. وأوزبكستان تنضم لمجموعة مصر بالأولمبياد

فوز منتخب اليابان
فوز منتخب اليابان

حصد المنتخب الياباني لقب كأس آسيا تحت 23 عاماً عقب تغلبه في المباراة النهائية على نظيره منتخب أوزبكستان بهدف دون رد، اليوم الجمعة، على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وخرج متوسط المستوى وشهد خطورة نسبية من جانب المنتخب الياباني.

وفي الشوط الثاني نشط المنتخب الياباني وكان الأكثر سيطرة على الكرة إلا أنه لم يترجم سيطرته لفرص حقيقية على المرمى.

فوز منتخب اليابان 

ومع اقتراب المباراة من نهايتها،  شدد المنتخب الياباني من ضغطه فيما مال منتخب أوزبكستان بالكامل إلى الدفاع وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع وصلت الكرة إلى فوكي يامادا على حدود منطقة الجزاء الأوزبكية فأطلق تسديدة أرضية مباشرة سكنت الشباك معلنة هدف اليابان الأول.

لم يفقد المنتخب الأوزبكي الأمل وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لأوزبكستان بعد العودة لتقنية الفيديو.

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وسدد رحمان عالييف ركلة الجزاء إلا أن حارس اليابان ليو كوكوبو تصدى لها بعد تألق كبير في الدقيقة 90+10.

وهذا هو اللقب الثاني للمنتخب الياباني في البطولة علماً بأن الأول كان عام 2016.

أوزبكستان تنضم لمجموعة مصر 

وتأهل منتخب اليابان لينضم إلى المجموعة الرابعة، بينما تأهلت أوزبكستان لتتواجد بالمجموعة الثالثة بجوار مصر، وكان منتخب العراق لحق بالمجموعة الثانية، بينما إندونيسيا ستلعب المحلق مع غينيا، لحسم المتأهل منهما وإكمال مقاعد المجموعة الأولى في أولمبياد باريس 2024.

المنتخب الياباني كأس آسيا تحت 23 عاما استاد جاسم بن حمد الدوحة كأس آسيا

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